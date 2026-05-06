Россиянам объяснили, кому могут платить зарплату меньше МРОТ

В России есть две категории работников, которые могут получать зарплату ниже минимального размера оплаты труда. Речь идет о сотрудниках на неполной ставке и людях, работающих по договорам гражданско-правового характера.
Сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. По закону работодатель не может платить меньше этой суммы сотруднику, который полностью отработал норму времени и выполнил свои обязанности.
Однако это правило не действует для тех, кто работает неполный день. Например, при занятости на 0,5 ставки минимальная зарплата может составлять около 13,5 тысячи рублей. При этом должна уменьшаться и продолжительность рабочего времени.
Также требования по МРОТ не распространяются на договоры ГПХ, поскольку такие отношения регулируются не трудовым, а гражданским законодательством.
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин напомнил, что подмена обычного трудового договора договором ГПХ запрещена законом.
По его словам, за оформление гражданско-правового договора вместо официального трудоустройства предусмотрены штрафы. Для должностных лиц они составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для предпринимателей — от 5 до 10 тысяч, а для компаний — от 50 до 100 тысяч рублей.
Эксперт также отметил, что за последние годы МРОТ в России значительно вырос. В 2021 году он составлял 12 792 рубля, а к 2030 году, как ожидается, превысит 35 тысяч рублей.
