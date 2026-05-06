Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 6 мая

Национальным банком изменены курсы валют на 6 мая, среду. В частности, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля несколько подрос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на среду, 6 мая, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8305 белорусского рубля, 1 евро — 3,3084 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7727 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, установленными на вторник, 5 мая, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля потяжелел в валютной корзине в среду, 6 мая. Заметнее в сторону понижения был скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0010 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0093 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0033 белрубля.
Еще белорусский адвокат сказал, можно ли потерять работу из-за частых больничных.