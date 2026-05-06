Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае ограничили мобильный интернет — власти объяснили причину

В Пермском крае ввели временные ограничения на работу мобильного интернета.

В Пермском крае ввели временные ограничения на работу мобильного интернета. Власти объяснили это мерами безопасности.

При этом голосовая связь, проводной интернет и Wi-Fi продолжают работать без ограничений.

На фоне перебоев в регионе организовали более 1,4 тысячи точек бесплатного Wi-Fi. Их адреса разместили на портале «Управляем вместе» и в специальном чат-боте.

С начала недели жители Перми жалуются на регулярные сбои мобильного интернета. По словам пользователей, у некоторых связь не восстанавливается даже спустя долгое время после отмены режима «Беспилотная опасность».

Днем ранее проблемы со связью начали фиксировать в Москве и Санкт-Петербурге. Жалобы пользователей резко выросли утром 5 мая.

Сбои затронули сети крупнейших операторов. Пользователи сообщают о нестабильной работе сервисов и недоступности части сайтов. Проблемы наблюдаются и в Московской области.

На фоне перебоев возникли сложности с оплатой товаров и услуг. В Москве часть терминалов перестала работать, отдельные проблемы начали фиксировать еще вечером накануне.

Читайте также: Мобильный интернет сбоит в Москве и Петербурге — ограничили операторы.