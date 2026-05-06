В Пермском крае ограничили мобильный интернет — власти объяснили причину

В Пермском крае ввели временные ограничения на работу мобильного интернета. Власти объяснили это мерами безопасности.
При этом голосовая связь, проводной интернет и Wi-Fi продолжают работать без ограничений.
На фоне перебоев в регионе организовали более 1,4 тысячи точек бесплатного Wi-Fi. Их адреса разместили на портале «Управляем вместе» и в специальном чат-боте.
С начала недели жители Перми жалуются на регулярные сбои мобильного интернета. По словам пользователей, у некоторых связь не восстанавливается даже спустя долгое время после отмены режима «Беспилотная опасность».
Днем ранее проблемы со связью начали фиксировать в Москве и Санкт-Петербурге. Жалобы пользователей резко выросли утром 5 мая.
Сбои затронули сети крупнейших операторов. Пользователи сообщают о нестабильной работе сервисов и недоступности части сайтов. Проблемы наблюдаются и в Московской области.
На фоне перебоев возникли сложности с оплатой товаров и услуг. В Москве часть терминалов перестала работать, отдельные проблемы начали фиксировать еще вечером накануне.
Читайте также: Мобильный интернет сбоит в Москве и Петербурге — ограничили операторы.