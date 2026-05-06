Минпромторг начал поиск специалистов для улучшения характеристик SSJ100

Самолет SSJ100 (Sukhoi Superjet 100) создан компанией «Гражданские самолеты Сухого» (с 17 февраля 2020 года — филиал «Региональные самолеты» ПАО «Яковлев», которое входит в ОАК). Серийное производство самолетов началось в 2011 году. Двигатели для джетов производили французская и итальянская компании в совместном предприятии PowerJet с НПО «Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК). Однако в 2022 году иностранные партнеры прекратили поставку комплектующих самолетов в Россию. По данным «Яковлева», из выпущенных 219 джетов на ноябрь 2025 года в эксплуатации находились 159 воздушных судов.