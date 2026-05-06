Слабый всплеск рождения нового бизнеса зафиксировал Волгоградстат

В Волгоградской области, хотя и ненамного, но увеличилось количество коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Как сообщили в Волгоградстате, на 1 апреля число хозяйствующих субъектов и ИП, учтенных в статистическом регистре, составило 95,6 тысячи. Это на 0,2% больше, чем было на 1 января этого года. Из этого количества большую часть составляют предприниматели — 69,3%, а на долю организаций приходится 30,7%.
Наибольшее количество хозяйствующих субъектов зарегистрировано в Волгограде — 45,9 тыс. единиц, из которых 35,5% это организации, а 64,5% -ИП.
В общем количестве преобладают организации, осуществляющие деятельность в сфере торговли, — 19,3%, операций с недвижимым имуществом — 9,9% и строительства — 8,3%. Среди индивидуальных предпринимателей сферу торговли предпочли 35,3% ИП, транспортировки и хранения — 13,0%, сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 7,7%.