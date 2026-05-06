Белорус обратился в Госконтроль из-за цен в магазине — вот чем закончилось

В Комитете государственного контроля рассказали о жалобе на цены в магазине.
Так, в КГК обратился житель агрогородка Лесной. Мужчина пожаловался в Комитет госконтроля из-за нарушений в магазине бытовой химии и косметики. В торговом объекте не было ценников на ряд позиций, а на некоторых товарах стоимость была недостоверной.
После проверки сотрудниками Госконтроля факты подтвердились, заведующий магазином получил выговор.
