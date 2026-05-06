В Прикамье открылись четыре новые женские консультации

Четыре новые женские консультации начали работать в Пермском крае, сообщает краевое Министерство здравоохранения.
Объекты появились в Куеде, Очёре, Карагае и Верещагино. На создание новых медучреждений в рамках нацпроекта «Семья» направили около 85 миллионов рублей. Сейчас в регионе функционируют 35 женских консультаций, восемь из них — в сельской местности. Медучреждения оснащены передовым оборудованием.
Как отмечает главный врач Верещагинской ЦРБ Татьяна Горбунова, в Верещагино, где проживает более 18 тысяч женщин, уже работает аппарат УЗИ и КГТ. В ближайшее время появится ЭКГ и суточный мониторинг давления. Также открылось отделение диспансеризации репродуктивного здоровья.
«Мы открылись недавно, но уже провели День открытых дверей для беременных — сейчас их 119 человек. За прошлый год в территории родилось 256 малышей, 107 из них — в роддоме при Верещагинской ЦРБ», — рассказала Татьяна Горбунова.
Помимо медицинской помощи, пациентки могут получить психологическую, социальную и правовую поддержку. Особое внимание уделяют парам с бесплодием и регулярному диспансерному наблюдению.