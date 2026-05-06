Екатеринбургский жировой комбинат отошел государству

Производство уральского майонеза «ЕЖК» обратили в доход государства.

Источник: Комсомольская правда

Хамовнический районный суд Москвы 5 мая 2026 года удовлетворил иск Генпрокуратуры к основателю холдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу. Ведомство требовало обратить в доход государства активы бизнесмена.

Среди национализированных оказался и Екатеринбургский жирокомбинат, который занимается производством уральского майонеза «ЕЖК».

— Суд обратил в доход государства более 651 миллиона акций ПАО «Группа “Русагро”, 4 миллиона акций АО “Эталон”, денежные средства, изъятые в ходе обыска: свыше 29 миллионов рублей, 1 822,5 миллиона долларов США и 1 638,5 миллиона евро, — пояснили в пресс-службе Московского городского суда.

Причиной всему послужили нарушения антикоррупционного законодательства, которые Вадим Мошкович совершил в период работы сенатором от Белгородской области — с 2006 по 2014 годы.

Напомним, что недавно в законную силу вступило решение об обращении доход государства активов бизнесмена Малика Гайсина на сумму более 1 миллиарда рублей.

