Рэпер Navai разбил Ferrari, а звезда его клипа погибла под колесами мотоцикла

ДТП с участием 34-летнего рэпера Наваи Бакирова (Navai) произошло вечером 5 мая на Зубовском бульваре, в районе Парка культуры. Ferrari, за рулем которого находился Navai, ехал без номеров. По данным дептранса Москвы, ~при перестроении в правый ряд автомобиль занесло, после чего спорткар выехал на бордюр, ударился об ограждение, развернулся и врезался в дерево~.