Государство поможет рублём хабаровским мультипликаторам

С сегодняшнего дня, 6 мая 2026 года, в России начинает работать закон, который направлен на поддержку отечественных мультипликационных студий. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету», теперь государство полностью возьмёт на себя расходы на производство и прокат анимационных фильмов для детей и юношества.
По словам члена комитета Государственной Думы Российской Федерации по бюджету и налогам Сергея Чижова, в нынешних экономических условиях привлекать внебюджетные средства для производства детских анимационных фильмов весьма затруднительно. Поэтому принятый сейчас закон крайне своевременный — он позволит сохранить количественный и качественный уровень российской анимации.
По мнению парламентариев, господдержка анимации должна помочь привлечению новых талантливых специалистов, которые принесут с собой новые идеи и интересные сценарии, которые должны понравиться не только российской, но и мировой аудитории. Это ещё один шаг в развитии креативных индустрий на территории страны.
Отметим, что развитие анимации в Хабаровском крае является одним из ключевых приоритетов креативной экономики региона, направленным на создание полноценного анимационного кластера на Дальнем Востоке. Основной упор делается на создание детского контента, воспитывающего интерес к традициям и истории региона.