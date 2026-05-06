Государство поможет рублём хабаровским мультипликаторам

С сегодняшнего дня, 6 мая 2026 года, в России начинает работать закон, который направлен на поддержку отечественных мультипликационных студий. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету», теперь государство полностью возьмёт на себя расходы на производство и прокат анимационных фильмов для детей и юношества.