Вокзалы Владивостока и Уссурийска предложили инвесторам для размещения гостиниц

«Российские железные дороги» выставили на торги помещения на вокзалах Владивостока и Уссурийска для размещения там гостиниц или комнат отдыха. Инвесторам предлагают взять площади в долгосрочную аренду — на пять лет с возможностью продления. Об этом сообщается на сайте РЖД.
«ОАО “РЖД” предлагает в долгосрочную аренду нежилые помещения вокзальных комплексов общей площадью 45 275,95 кв. метров для оказания гостиничных услуг и организации комнат длительного отдыха. Вокзальные комплексы расположены в 64 городах Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В число объектов вошли вокзалы Владивостока и Уссурийска. Среди других дальневосточных городов — Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан, Свободный, Тында, Нерюнгри, Чита и Улан-Удэ.
Срок аренды — 5 лет с возможностью продления. Совокупный ежемесячный арендный платеж (по всем городам) оценивается в 23,9 млн рублей. Отдельно инвесторам нужно будет оплачивать коммунальные и эксплуатационные услуги. Помещения передаются без мебели, но при необходимости можно заключить отдельный договор на её использование.
В РЖД отметили, что объекты находятся в центре транспортных узлов населённых пунктов с развитой инфраструктурой, а значит, там есть спрос на гостиницы.
