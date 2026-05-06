Вокзалы Владивостока и Уссурийска предложили инвесторам для размещения гостиниц

«Российские железные дороги» выставили на торги помещения на вокзалах Владивостока и Уссурийска для размещения там гостиниц или комнат отдыха. Инвесторам предлагают взять площади в долгосрочную аренду — на пять лет с возможностью продления. Об этом сообщается на сайте РЖД.