В Краснодаре сдвинули срок сдачи долгостроев «Луч» и «Заря»

Так, степень готовности жилого комплекса «Заря» на ул. Монтажников составляет 86,8%, при этом срок завершения строительства сдвинут со второго на третий квартал 2026 года. Аналогичная корректировка произведена по ЖК «Луч» на ул. Солнечной, готовность которого оценивается в 87,6%.
Срок ввода ЖК «Анит-Сити» на ул. Митрофана Седина, находящегося на более высокой стадии готовности (98,3%), перенесен с конца 2025 года на второй квартал 2026 года.
В региональном Фонде защиты прав граждан — участников долевого строительства сообщили, что в настоящее время ведется претензионная работа с генеральным подрядчиком по всем трем объектам. При этом, как отмечается, с учетом возможного судебного порядка ввода в эксплуатацию сроки передачи помещений дольщикам могут быть дополнительно сдвинуты.
По данным краевого департамента по надзору в строительной сфере, на октябрь 2025 года в Едином реестре проблемных объектов числились четыре долгостроя, затрагивающих права около 500 граждан.