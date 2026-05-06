Нижегородцев приглашают на слушания по исполнению бюджета города за 2025

Жители Нижнего Новгорода и Кстовского района приглашены к обсуждению исполнения городского бюджета за 2025 год. Как сообщили в пресс-службе городского департамента финансов., слушания пройдут 7 мая, начало в 14:00. Все заинтересованные лица смогут следить за ходом мероприятия онлайн, присоединившись к трансляции на официальном интернет-ресурсе администрации.
Чтобы принять участие, требуется предварительная регистрация через специальную форму. После успешной регистрации ссылка для подключения будет отправлена на указанный электронный адрес. Кроме того, организаторы просят заблаговременно уведомить о своем желании высказаться.
Граждане могут вносить свои предложения и рекомендации до 7 мая 2026 года. Для этого можно воспользоваться несколькими каналами: направить письменное обращение по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп.5, каб. 213, прислать письмо на электронный адрес.
Проекты нормативных актов и подробные сведения о бюджете доступны для ознакомления на портале «Открытый бюджет города Нижнего Новгорода». Мэр города Юрий Шалабаев подчеркнул, что доходы бюджета в 2025 году превысили 76 миллиардов рублей, а расходы достигли суммы около 79 миллиардов. Для сравнения, суммарный объем бюджета города в 2020 году не достигал и 40 миллиардов рублей.
