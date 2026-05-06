Нижегородцев приглашают на слушания по исполнению бюджета города за 2025

Проекты нормативных актов и подробные сведения о бюджете доступны для ознакомления на портале «Открытый бюджет города Нижнего Новгорода». Мэр города Юрий Шалабаев подчеркнул, что доходы бюджета в 2025 году превысили 76 миллиардов рублей, а расходы достигли суммы около 79 миллиардов. Для сравнения, суммарный объем бюджета города в 2020 году не достигал и 40 миллиардов рублей.