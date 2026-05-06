Магазин в центре Омска лишили возможности продавать алкоголь по выходным

Как стало известно «СуперОмску», в единственном магазине сети «Красное&Белое» на улице Ленина в Омске больше нельзя купить алкоголь по субботам и воскресеньям — именно в это время здесь проходит «Пешеходный Любинский» (12+).
Примечательно, что соседние винные магазины, такие как винотека «Абрау-Дюрсо» и бутик Wine IQ, не попали под действие этого ограничения и продолжают работать в обычном режиме.
Напомним, что в Омске также определены зоны, где во время праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы, нельзя будет купить спиртное. Ограничения на продажу алкоголя вводятся со 2 по 15 мая 2026 года на 21 локации — в часы проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Подробнее изучить перечень локаций, где нельзя будет купить алкоголь, можно прочитать по ссылке.
Отметим, что прибыль омского юрлица «Красное & Белое» установила рекорд в 2025 году. Как обратил внимание «СуперОмск», в финансовой отчетности ООО «Альфа Омск» за 2025 год фигурирует показатель чистой прибыли на сумму порядка 800,6 миллиона рублей. Эта сумма является второй по величине с момента основания компании, выступающей в Омске юридическим лицом сети «Красное & Белое».