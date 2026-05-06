Ко Дню Победы Сбер в Красноярске подготовил для гостей офисов георгиевские ленты и выступления артистов с песнями военных лет

Ко Дню Победы Сбер в Красноярске присоединился к традиционной всероссийской акции «Георгиевская ленточка». С 1 по 9 мая включительно георгиевскую ленту могут получить посетители офисов банка.
Особую атмосферу создадут и в самих офисах. В ключевых отделениях Сбера тематически оформят витрины, для гостей офисов накануне праздника состоятся выступления музыкальных коллективов с песнями военных лет.
В праздничные дни офисы банка перейдут на специальный режим работы. В День Победы, 9 мая, посетителей обслужат дежурные офисы. 10 мая откроются офисы, которые работают по воскресеньям, а 11 мая, в понедельник, — те, что работают по субботам.
Уточнить график конкретного офиса можно в приложениях СберБанк Онлайн (для розничных клиентов) и СберБизнес (для корпоративных клиентов), на сайте банка в разделе «Офисы и банкоматы» или в самих отделениях.
Банкоматы в зонах круглосуточного самообслуживания при офисах продолжат функционировать 24/7. Устройства в торговых центрах и других организациях будут доступны по графику работы этих заведений. При этом большинство финансовых вопросов в любое время можно решить в приложении СберБанк Онлайн — им пользуется 85 млн россиян.
«Наш город готовится к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сбер в Красноярске также присоединяется к торжественным мероприятиям, которые будут проходить в городе и инициирует собственные активности. Традиционно мы почтим память о погибших у Вечного огня на Мемориале Победы. Гости наших офисов смогут получить георгиевские ленточки и послушать выступления музыкальных коллективов с песнями военных лет», — сообщил управляющий Красноярским отделением Сбера Александр Нуйкин.
16+