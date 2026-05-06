В Казахстане хотят ужесточить контроль за потреблением газа

По словам депутата Веры Ким, основные нормы законопроекта направлены на стимулирование бережного потребления газа, цифровизацию и повышение прозрачности его учета, государственное регулирование деятельности газораспределительных организаций, изменение методов ценообразования, а также усиление контроля за реализацией бюджетных проектов газификации.
Законопроект также регулирует вопросы:
- введения запрета на транспортировку товарного газа по газораспределительной системе одновременно двумя и более газораспределительными организациями;
- установления требований для газораспределительной организации по непосредственному подключению к магистральному газопроводу;
- предоставления возможности строительства отдельных объектов газораспределительной системы.
«Во исполнение поручения главы государства по созданию долины центров обработки данных депутатами предложены изменения, предусматривающие возможность заключения инвестиционных соглашений в отношении вспомогательного оборудования энергопроизводящих организаций», — озвучила она.
