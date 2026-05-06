Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане хотят ужесточить контроль за потреблением газа

Депутаты Мажилиса 6 мая 2026 года на пленарном заседании палаты приняли закон по вопросам газоснабжения и электроэнергетики и направили документ на рассмотрение в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По словам депутата Веры Ким, основные нормы законопроекта направлены на стимулирование бережного потребления газа, цифровизацию и повышение прозрачности его учета, государственное регулирование деятельности газораспределительных организаций, изменение методов ценообразования, а также усиление контроля за реализацией бюджетных проектов газификации.

Законопроект также регулирует вопросы:

  • введения запрета на транспортировку товарного газа по газораспределительной системе одновременно двумя и более газораспределительными организациями;
  • установления требований для газораспределительной организации по непосредственному подключению к магистральному газопроводу;
  • предоставления возможности строительства отдельных объектов газораспределительной системы.

«Во исполнение поручения главы государства по созданию долины центров обработки данных депутатами предложены изменения, предусматривающие возможность заключения инвестиционных соглашений в отношении вспомогательного оборудования энергопроизводящих организаций», — озвучила она.

Ранее депутаты Мажилиса рассмотрели поправки по вопросам цифровизации, дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей.