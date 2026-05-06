Новые правила медосмотра водителей введут в Нижегородской области

Порядок медобследований водителей ужесточили в Нижегородской области. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
Водительских прав будут лишать автоматически. Ранее ГИБДД могло не знать о внезапно появившемся у водителя серьезном недомогании до момента плановой замены удостоверения (каждые 10 лет).
Теперь же, если в ходе обычного визита к медику будет обнаружено состояние, несовместимое с управлением транспортным средством, эти сведения поступят в общую цифровую базу медиков и ГИБДД. Водитель будет направлен на внеочередное медицинское освидетельствование.
При подтверждении диагноза или в случае неявки на осмотр в течение месяца, водительское удостоверение будет автоматически признано недействительным в системе ГИБДД.
Информация о прохождении медкомиссии теперь будет фиксироваться в электронном формате. Сотрудники ГИБДД смогут проверить ее в системе по регистрационному номеру или QR-коду. Это существенно затруднит получение подложных справок.
В случае замеченных врачом-наркологом аномалий в поведении водителя (например, излишняя возбудимость, замедленная реакция или тремор рук), он обязан направить его на лабораторное исследование мочи, даже если внешне состояние кажется удовлетворительным. Особое внимание будет уделено лицам, ранее пойманным за вождением в нетрезвом виде.
Перед началом рейса водители смогут проходить медицинский осмотр с помощью специализированных терминалов (контроль давления, пульса, наличия паров алкоголя в выдыхаемом воздухе), а врач сможет утвердить их допуск к работе дистанционно, используя электронную подпись.
Большинство указанных изменений вступает в законную силу с 1 марта 2027 года.
