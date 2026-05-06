Жителям воронежского посёлка вернут деньги за несвоевременный вывоз мусора

Жители посёлка Каменск Павловского района получат квитанции с перерасчётом платы за вывоз мусора. Это связано с выявленными нарушениями в работе регионального оператора «Вега». Об этом сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Воронежской области во вторник, 5 мая.
В ходе проверки было установлено, что в период с 1 января по 25 мая 2025 года мусор у дома № 13 на улице Молодёжной вывозился нерегулярно. Кроме того, инспекция обнаружила нарушения в начислении платы за эту услугу.
В ведомстве объяснили, что, когда мусор систематически не вывозится, размер платы за эту коммунальную услугу подлежит перерасчёту в пользу потребителей на 3,3% за каждое нарушение. Такая мера применяется, если в холодный период отходы не вывозятся более трёх суток подряд или график нарушается минимум три раза за месяц. В тёплое время года — если мусор не вывозится в течение двух суток.
Региональному оператору выдали предписание, обязывающее его ежедневно вывозить весь мусор из всех контейнеров, относящихся к указанному дому, а также провести перерасчёт платы за коммунальную услугу в период с января по май 2025 года.
«Вега» попыталась оспорить предписание, однако Арбитражный суд отказал региональному оператору в удовлетворении заявленных требований. В апреле 2026 года Девятнадцатый арбитражный суд также признал предписание Госжилинспекции законным.