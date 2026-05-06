Жителям воронежского посёлка вернут деньги за несвоевременный вывоз мусора

В ведомстве объяснили, что, когда мусор систематически не вывозится, размер платы за эту коммунальную услугу подлежит перерасчёту в пользу потребителей на 3,3% за каждое нарушение. Такая мера применяется, если в холодный период отходы не вывозятся более трёх суток подряд или график нарушается минимум три раза за месяц. В тёплое время года — если мусор не вывозится в течение двух суток.