Филиал популярного караоке-ресторана закрылся в центре Иркутска

«Академия караоке» проработала в 130-м квартале восемь лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Филиал популярного ресторана «Академия караоке» закрылся в Иркутске. Заведение проработало в 130-м квартале восемь лет. Об этом сообщается в соцсетях караоке.

— Мы не хотели закрываться, так получилось. Ну, как говорят, всё, что ни делается, всё к лучшему. Будем идти к новым высотам, — прокомментировала арт-директор заведения Марьяна Микоян.

В связи с завершением работы «Академия» решила продать мебель, посуду и аксессуары по сниженным ценам.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в апреле в столице Приангарья закрылись сразу четыре ресторана из-за падения выручки. Так, двери для посетителей закрыли K-pop-кафе «Chicko» на Карла Маркса, ресторан «Гриль Хаус», шоу-бар «Show must go on» и ресторан «Русский».