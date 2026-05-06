«Мы за чистоту»: угольщики СУЭК-Красноярск активно включились в общую уборку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске подвели итоги масштабной городской уборки, прошедшей в рамках Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту».
В акции, приуроченной к Году единства народов России, приняли участие около 53 тысяч жителей и 1798 предприятий. За время субботников горожане собрали 10 770 кубометров мусора — это более тысячи КАМАЗов, очистили 1306 гектаров территории, ликвидировали 4516 незаконных объявлений и закрасили 276 граффити.
Активно включились в общую уборку и угольщики АО «СУЭК-Красноярск». Традиционно сотрудники компании наводят порядок у мемориала воинам-интернационалистам на Поклонной горе — моют памятник и постамент, убирают мусор на прилегающей территории. Горняки признаются: для них забота о памятнике — больше, чем благоустройство, это возможность отдать дань уважения тем, кто в разные времена мужественно выполнял свой воинский долг. Также угольщики благоустроили территорию около своего административного здания в историческом центре Красноярска.
В городах ответственности СУЭК-Красноярск — Бородино и Шарыпово — к субботникам по традиции присоединились не только действующие сотрудники угледобывающих предприятий, но и ветераны. Вместе они наводят порядок у административных зданий, памятных мест и мемориалов. В Бородино, например уже несколько лет подряд порядок на Аллее Памяти наводит дружная команда ветеранов. «Очень плодотворно потрудились, очистили территорию Аллеи от прошлогодней листвы и травы, — отмечает председатель Совета ветеранов Бородинского разреза Любовь Канахина. — Большая команда нас собралась — 23 человека. А солнечная погода нам в помощь была, настроение отличное создавала. Приятно осознавать, что благодаря нашему вкладу город становится чище и уютнее!».
Назаровские горняки тоже не остаются в стороне: как только установится хорошая погода они наведут порядок в экопарке Березовая роща.
Участие в субботниках для угольщиков СУЭК-Красноярск — давно уже не просто рабочий момент, а добрая традиция. Так они заботятся о малой родине, хранят память о героях и подают пример бережного отношения к тому месту, где живут и работают. Ведь по-настоящему любишь свой город не на словах, а на деле — когда своими руками делаешь его краше, ухоженнее и комфортнее.