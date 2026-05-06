«Мы за чистоту»: угольщики СУЭК-Красноярск активно включились в общую уборку

В городах ответственности СУЭК-Красноярск — Бородино и Шарыпово — к субботникам по традиции присоединились не только действующие сотрудники угледобывающих предприятий, но и ветераны. Вместе они наводят порядок у административных зданий, памятных мест и мемориалов. В Бородино, например уже несколько лет подряд порядок на Аллее Памяти наводит дружная команда ветеранов. «Очень плодотворно потрудились, очистили территорию Аллеи от прошлогодней листвы и травы, — отмечает председатель Совета ветеранов Бородинского разреза Любовь Канахина. — Большая команда нас собралась — 23 человека. А солнечная погода нам в помощь была, настроение отличное создавала. Приятно осознавать, что благодаря нашему вкладу город становится чище и уютнее!».