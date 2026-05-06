Специалисты «Гормоста» проверили 20 гарантийных объектов: выявлено 102 дефекта

Сотрудники МКУ «Гормост» завершили плановый осмотр дорожной инфраструктуры
Сотрудники МКУ «Гормост» провели плановый осмотр 20 объектов дорожной инфраструктуры, находящихся на гарантийном обслуживании. В ходе проверки были обследованы путепроводы на Советском шоссе и улице Добролюбова, мосты через реки Тула и Иня, а также пешеходные переходы через Бердское шоссе.
Мэр Максим Кудрявцев сообщил об этом в своих социальных сетях. В результате детального обследования специалисты выявили 102 дефекта. Основные проблемы связаны с эксплуатационным износом и нарушениями при выполнении подрядных работ. Среди типичных недостатков: выбоины на дорожном покрытии, нарушение устройства деформационных швов, разрушение переходных зон (сопряжение мостов с дорогой) и повреждение лакокрасочного слоя конструкций.
Всем подрядным организациям, ответственным за содержание и строительство объектов, направлены требования об устранении выявленных недочетов. Работы должны быть выполнены в рамках гарантийных обязательств без дополнительного финансирования из городского бюджета. Крайний срок устранения дефектов — 1 июня 2026 года.
Достижения последних лет
За последние два года в Новосибирске отремонтировали шесть пешеходных мостов. Всего на балансе МКУ «Гормост» находится 70 таких сооружений, каждое из которых обслуживается подрядной организацией в соответствии с регламентом, утвержденным мэрией города.
«Отремонтированы надземные переходы в районах остановок “Лесоперевалка”, “Завод торгового оборудования”, “Станция Юность”, “Звёздная”, “Таловая” и “Прибрежный переулок”. В конце прошлого года был открыт новый пешеходный путепровод через железнодорожные пути в районе улицы Светлой, который соединил два района города», — рассказал Максим Кудрявцев.
Планы на будущее
В 2026 году специалисты приступят к ремонту моста в районе остановки «Обское море», открытие которого запланировано на следующее лето. Также разрабатываются проекты реконструкции инженерных сооружений через реки Каменку и Сухой Лог, капитального ремонта объекта через железнодорожные пути на улице Сакко и Ванцетти, а также строительства пешеходного моста через реку Тулу.