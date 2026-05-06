На 13% увеличилась выработка у нижегородского предприятия ЖКХ благодаря участию в федпроекте «Производительность труда»

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками МУП «Тепловодоканал» из Заволжья подвели на предприятии итоги внедрения инструментов бережливого производства в рамках федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Компания осуществляет широкий спектр деятельности: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, эксплуатация и ремонт инженерных сетей, строительно-монтажные работы, лабораторные исследования качества воды, а также хранение и отпуск топлива.
В качестве пилотного потока был выбран процесс проведения аварийно-ремонтных работ, на который приходится 67% выручки компании.
«За шесть месяцев на предприятии эксперты РЦК совместно с рабочей группой предприятия тщательно проанализировали работу пилотного участка и внедрили улучшения по трем основным проблемам, которые оказывали наибольшее влияние на поток. Они оптимизировали логистику для снижения износа специальной техники, снизили долю ручного труда, улучшили эргономику рабочего места слесаря. Эти и другие изменения позволили увеличить выработку на 13 процентов в выбранном потоке и сократить сроки проведения аварийно-ремонтных работ на 16 процентов — с 35 до 29 часов», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 19 сотрудников предприятия, и подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.
В Нижегородской области ведется системная работа по повышению производительности труда на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. Участниками федерального проекта «Производительность труда» в регионе уже стали восемь компаний сферы ЖКХ. Пять предприятий поставляют тепловую и электроэнергию: АО «Теплоэнерго», АО «Электросетевая компания», МУП «Тепловодоканал» Заволжья, ООО «Специнвестпроект», ООО «Волгоэлектросеть». Три компании специализируются на водоснабжении: АО «Нижегородский водоканал», АО «Дзержинский водоканал» и ООО «Арзамасский водоканал».
Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе производительность.рф. Всего участниками федпроекта в Нижегородской области стали уже 318 компаний.
С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года — в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».