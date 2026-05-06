На 13% увеличилась выработка у нижегородского предприятия ЖКХ благодаря участию в федпроекте «Производительность труда»

«За шесть месяцев на предприятии эксперты РЦК совместно с рабочей группой предприятия тщательно проанализировали работу пилотного участка и внедрили улучшения по трем основным проблемам, которые оказывали наибольшее влияние на поток. Они оптимизировали логистику для снижения износа специальной техники, снизили долю ручного труда, улучшили эргономику рабочего места слесаря. Эти и другие изменения позволили увеличить выработку на 13 процентов в выбранном потоке и сократить сроки проведения аварийно-ремонтных работ на 16 процентов — с 35 до 29 часов», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.