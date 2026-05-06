Комбинат «Волна» представил хризотилцементные материалы на выставке «ЖКХ России» в Санкт-Петербурге

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ООО «Комбинат “Волна” (дочернее общество АО “ХК “Сибцем”) представило продукцию на XXII Международной выставке “ЖКХ России”, проходившей в Санкт-Петербурге.

Источник: НИА Красноярск

Мероприятие, организованное в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», объединило представителей власти, бизнеса и коммунальных служб из разных регионов страны.

В ходе выставки стенд комбината, оформленный как часть экспозиции «Хризотиловой ассоциации», посетил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин. Гость ознакомился с линейкой продукции предприятия, в том числе с последними новинками. Вниманию посетителей и официальных лиц были представлены плоские и волнистые листы, фиброцементный сайдинг, а также кровельная черепица «Волнаколор». Все материалы отличаются высокой прочностью, долговечностью, соответствуют требованиям пожарной безопасности.

«Участие в выставке “ЖКХ России” — это возможность презентовать наши традиционные хризотилцементные материалы, качество которых проверено десятилетиями, а также продемонстрировать новые разработки, — отметил управляющий директор ООО “Комбинат “Волна” Владимир Геберлейн. — В 2025 году ассортимент продукции предприятия был расширен: началось производство двухцветного сайдинга с фактурой дерева и черепицы угольно-черного цвета. Сегодня мы видим интерес со стороны региональных властей и управляющих компаний к нашим решениям. Готовы расширять географию поставок, в том числе активнее сотрудничать с потребителями из Северо-Западного федерального округа”.