Семь белорусских банков предупредили о сбоях в работе банковских карт 7 мая 2026

Сразу семь белорусских банков предупредили о возможных сбоях в работе банковских карт 7 мая.

Источник: Комсомольская правда

Из-за проведения Банковским процессинговым центром запланированных технологических работ 7 мая 2026 года у владельцев банковских платежных карт могут возникнуть трудности при осуществлении операций.

О потенциально возможных проблемах сообщили семь белорусских банков: «Белинвестбанк», «Сбер Банк», «БНБ-Банк», «Банк РРБ», «Банк Решение», «Технобанк», а также «Паритетбанк».

Технологические работы, которые и могут стать причиной временных затруднений, будут проводиться с 3.00 до 7.00 в четверг, 7 мая 2026 года.

В этот период владельцы платежных карт названных банков могут столкнуться с временными проблемами при снятии наличных, проведении оплат за товары и услуги.