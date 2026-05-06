В Татарстане выделят средства на жилье для льготников

В этом году продолжат выполнение программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Выделили на это 141,5 млн рублей из федерального бюджета, сообщает Минфин РТ.

Пойдут эти средства на поддержку ветеранов войны и боевых действий, а также инвалидов и семей с детьми-инвалидами. 10,3 миллиона направят на обеспечение жильем людей по закону «О ветеранах». Еще 126,6 миллиона — на поддержку в рамках закона «О социальной защите инвалидов в РФ».

Также дополнительно направят 5,6 миллиона на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с указом Президента РФ. Обеспечение жильем ветеранов и людей с инвалидностью — одно из приоритетных направлений социальной политики Татарстана.