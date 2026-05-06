В Серафимовиче, станицах Нехаевской и Алексеевской 20 мая откроют мобильные офисы ФНС

В Волгоградской области для удобства жителей региона налоговая служба организует работу мобильных офисов, посетив которые можно получить ответы на интересующие вопросы по налогообложению. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФНС России по Волгоградской области, 20 мая выездные приемы специалисты проведут в Серафимовиче, станицах Нехаевской и Алексеевской.
Серафимович:
20 мая с 09−00 до 12−00 — на базе администрации города Серафимовича — ул. Блинова, 3.
Станица Алексеевская:
20 мая с 10−00 до 12−00 — на базе МФЦ Алексеевского района — ул. Красногвардейская, 69.
Станица Нехаевская:
20 мая с 14−00 до 16−00 — на базе МФЦ Нехаевского района — ул. Ленина, 47.
Специалисты налоговой готовы ответить на вопросы по налогу на доходы физических лиц, по уплате имущественных налогов физических лиц и НДФЛ, о порядке получения налоговых льгот и вычетов, о налоге на профессиональный доход, о введении с 2026 года единого документа учета.
— Также в мобильных офисах можно проверить наличие задолженности по налогам и, при необходимости, получить квитанции для её уплаты. Посетителей проинформируют о возможностях электронных сервисов ФНС России, всем желающим предоставят доступ к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», — уточняют в региональном Управлении ФНС России.