Сбер компенсировал донским предпринимателям более 15 млн рублей НДС за эквайринг

Масштабная программа поддержки охватила 6,6 тысяч бизнесменов Ростовской области.
Сбер подвел первые итоги федеральной программы по возврату НДС на услуги торгового эквайринга в Ростовской области и на юге России. За первый квартал 2026 года участниками программы стали 6,6 тысяч предпринимателей региона, а общая сумма выплат превысила 15 млн рублей.
Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка:
«Ростовская область вошла в топ-3 регионов России по количеству поданных заявок на компенсацию. Это отражает высокий запрос на снижение налоговой нагрузки со стороны местного бизнеса. Сегодня практически каждый второй бизнес на Дону является клиентом Сбера: с нами работают почти 100 тысяч предпринимателей региона, и около 90% из них — это представители малого бизнеса, для которых вопрос сокращения издержек стоит особенно остро. Мы видим, что мера оказалась крайне востребованной: новым налогом облагается каждая транзакция по карте, и мы фактически берем на себя половину этой дополнительной фискальной нагрузки. 15 млн рублей, возвращенных в первом квартале, остались в экономике региона и стали хорошим подспорьем для развития небольших ветеринарных клиник, салонов красоты, локальных интернет-магазинов и кофеен».
Программа, запущенная банком на постоянной основе, позволяет компаниям, работающим по публичному договору эквайринга, вернуть половину уплаченного НДС по комиссии. Всего по стране такую поддержку получили 109 тыс. предпринимателей по итогам первого квартала 2026 года. Больше всего заявок поступило от бизнеса Московской области. В топ-10 помимо Ростовской области вошли и другие южные регионы — Краснодарский (5,9 тыс. предпринимателей) и Ставропольский края (2,9 тыс. предпринимателей).
Напомним, с 1 января 2026 года услуги эквайринга в России облагаются НДС по ставке 22%. Для небольших компаний с годовым оборотом до 20 млн рублей, освобожденных от уплаты НДС, это стало заметным увеличением расходов. Именно для них и предназначена программа лояльности Сбера. Банк возвращает предпринимателям 50% от суммы налога, начисленного на комиссию. Выплаты приходят автоматически в течение пяти рабочих дней после завершения квартала.
Новые клиенты также могут воспользоваться предложением: статистика показывает, что более половины предпринимателей, оформивших эквайринг в первом квартале, сразу же подключили опцию возврата НДС. Чтобы получить выплату за второй квартал, достаточно иметь расчетный счет в Сбере на последний день отчетного периода и подать заявку через СберБизнес.
Источник: пресс-служба Сбербанка.