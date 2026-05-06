Сбер компенсировал донским предпринимателям более 15 млн рублей НДС за эквайринг

«Ростовская область вошла в топ-3 регионов России по количеству поданных заявок на компенсацию. Это отражает высокий запрос на снижение налоговой нагрузки со стороны местного бизнеса. Сегодня практически каждый второй бизнес на Дону является клиентом Сбера: с нами работают почти 100 тысяч предпринимателей региона, и около 90% из них — это представители малого бизнеса, для которых вопрос сокращения издержек стоит особенно остро. Мы видим, что мера оказалась крайне востребованной: новым налогом облагается каждая транзакция по карте, и мы фактически берем на себя половину этой дополнительной фискальной нагрузки. 15 млн рублей, возвращенных в первом квартале, остались в экономике региона и стали хорошим подспорьем для развития небольших ветеринарных клиник, салонов красоты, локальных интернет-магазинов и кофеен».