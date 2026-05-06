Глеб Никитин обсудил с Банком России вопрос снижения базового тарифа ОСАГО для жителей Кстовского района

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин инициировал обсуждение с Банком России — регулятором рынка страховых услуг — ситуацию с повышением территориального коэффициента по ОСАГО для жителей Кстовского района городского округа город Нижний Новгород.
Напомним, Кстовский муниципальный округ вошел в состав городского округа город Нижний Новгород в соответствии с законом Нижегородской области от 04.04.2025 № 45-З. После объединения с областным центром для жителей Кстовского района при оформлении полисов ОСАГО начал действовать «городской» коэффициент страхового тарифа в размере 1,56 (прим. — ранее он составлял 1,16 для города Кстово и 1 — для остальных населенных пунктов Кстовского муниципального округа).
Чтобы урегулировать данный вопрос на законных основаниях, жители населенных пунктов Кстовского района городского округа город Нижний Новгород направили коллективные обращения в ряд инстанций: органы МСУ, областное министерство финансов и другие профильные ведомства.
В феврале и марте этого года министерство финансов Нижегородской области адресовало запросы в Банк России о правомерности применения новых коэффициентов территориальности. По мнению регионального Минфина, основанием для сохранения прежних коэффициентов ОСАГО для кстовских автовладельцев является то, что «при объединении муниципальных округов территориально расположение населенных пунктов, входивших в состав Кстовского муниципального округа, относительно Нижнего Новгорода не изменилось, условия эксплуатации транспортных средств также не поменялись».
Данная проблема была озвучена на последнем Региональном совете Нижегородской области, который проходил в апреле этого года в Арзамасе. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин согласился с позицией жителей, что изменение административного статуса территории не должно автоматически повышать тарифы ОСАГО, и взял этот вопрос под личный контроль.
Позже Глеб Никитин обратился к руководству Волго-Вятского главного управления Банка России с предложением оставить прежнее значение коэффициента по ОСАГО для жителей Кстовского района. Достигнута договоренность, что при расчете стоимости ОСАГО страховщики в рамках действующего коридора базовых ставок страховых тарифов будут учитывать сохранение фактического уровня риска для автовладельцев-жителей Кстовского района.