Эксперты: в апреле выдачи ипотеки на рынке выросли на 10%

Всего за четыре месяца 2026 года россияне взяли в банках на покупку первичного и вторичного жилья порядка 1,4 трлн рублей — на 55% больше, чем по итогам января-апреля 2025 года. По оценкам ВТБ, в апреле объем выданной ипотеки на рынке достиг порядка 360 млрд рублей. Это почти на 10% больше, чем в марте, и на 24% выше показателя апреля прошлого года.

Аналитики отмечают: на фоне постепенного смягчения политики ЦБ и снижения рыночных ставок восстанавливается спрос на вторичное жилье, как следствие — увеличивается доля рыночной ипотеки. Так, в структуре продаж ВТБ по итогам апреля доля рыночной ипотеки достигла 45%, увеличившись на 6 пп за месяц.

— Вторичный рынок жилья «оживает». Люди, которые долго откладывали покупку, начинают действовать, пользуясь снижением ставок. Доля готовых объектов в наших выдачах с начала года существенно выросла, и сейчас уже более 40% сделок мы проводим со «вторичкой», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Также банки улучшают клиентский опыт. Подать заявку на ипотеку в банке теперь могут индивидуальные предприниматели — на основной системе налогообложения и на автоматизированной упрощённой.

Фото: сгенерировано ИИ.