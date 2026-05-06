Эксперты: в апреле выдачи ипотеки на рынке выросли на 10%

Всего за четыре месяца 2026 года россияне взяли в банках на покупку первичного и вторичного жилья порядка 1,4 трлн рублей — на 55% больше, чем по итогам января-апреля 2025 года. По оценкам ВТБ, в апреле объем выданной ипотеки на рынке достиг порядка 360 млрд рублей. Это почти на 10% больше, чем в марте, и на 24% выше показателя апреля прошлого года.