Инвесторы вложили в Крым 2 триллиона рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. Объем инвестиций в основной капитал Крыма с 2014 года составил 2 триллиона 416 миллиардов рублей. Такие цифры в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым назвала руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю Ольга Балдина.

Источник: РИА "Новости"

«За период с 2014 года в Крыму размещено 2 триллиона 416 млрд рублей инвестиций. Это большая сумма. И, по итогам 2014—2025 годов, инвестиции преимущественно размещались в сфере транспорта, промышленности, здравоохранения, образования и туристической индустрии», — сообщила она.

Так, по итогам прошлого года в Крым поступило инвестиций на сумму 369 млрд рублей, что на 6,8% выше, чем годом ранее, уточнила Балдина.

Ранее председатель правительства республики Юрий Гоцанюк в ходе отчета о результатах деятельности Совмина за 2025 год сообщал, что Крым за прошлый год заключил 44 инвестиционных соглашения на 150 миллиардов рублей, в этом году уже подписано 14 договоров на 67 миллиардов рублей.

За двенадцать лет объем частных инвестиций в сельскохозяйственные проекты в Крыму составил 57 миллиардов рублей, сообщал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
