Хлеб подорожал, огурцы подешевели: как изменились цены на продукты за месяц

За месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подешевела во всех трёх сетях, участвующих в мониторинге цен. Разница составила от 73 до 217,6 ₽ Самым доступным набор продуктов на этот раз оказался в «Виктории», самым дорогим — в «Пятёрочке». Подробности — в нашем обзоре.
Единственный продукт, подорожавший в трёх сетях, — хлеб «Дарницкий», участвующий в региональной программе доступных цен. Разница за буханку составила от 2,5 до 3 ₽ В двух магазинах подняли цены на капусту (+4−11,8 ₽) и лимоны (+20−30 ₽).
Подешевели во всех сетях огурцы. Килограмм теперь стоит на 70−140 рублей меньше. Самый доступный вариант — в «Спаре» — тепличные огурцы из Гвардейска за 99,99 ₽ Десяток яиц подешевел на 5−10 рублей, килограмм помидоров — на 19−50 ₽
Во всех магазинах можно найти товары с так называемыми «голубыми ценниками». К примеру, в «Спаре» это тушка цыплёнка-бройлера (209,99 ₽ за кг), тушка минтая (259,99 ₽ за кг), свинина фермерская мясокостная (279,99 ₽ за кг). В «Виктории» в региональной программе доступных цен участвуют в числе прочего пшено (44,90 ₽ за кг), соль (18,6 ₽ за кг), пшеничная мука (62,4 ₽ за 2 кг). В «Пятёрочке» нам удалось найти пачку риса за 146,99 ₽, тушку цыплёнка-бройлера — 199,99 ₽ за кг, пачку сливочного масла жирностью 72,5% за 122,99 ₽
Подробности — в таблице.
Товар.
Торговая сеть, цены в рублях.
«Спар»*
«Виктория»**
«Пятёрочка»***
Хлеб «Дарницкий», 580 г.
35,99 (по акции, +3 ₽).
35,20 (+2,6 ₽).
34,99 (+2,5 ₽).
Молоко, 2,5%,
800 мл.
58,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.).
57,90 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.).
53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.).
Кефир, 2,5%,
800 мл.
72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).
72,90 «Залесский фермер» (цена не изм.).
72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).
Сметана, 15%, 315 г.
89,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.).
89,90 «Залесский фермер» (по акции, +4 ₽).
89,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).
Творог, 5%, 200 г.
129,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).
129,90 «Нежинская».
129,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).
Филе куриное, 1 кг.
569,99 (по акции, +40 ₽).
569 (цена не изм.).
569,99 (цена не изм.).
Фарш, 400 г.
239,99 Smart, «Фермерский».
179,90 «Ближние горки», «Фермерский».
199,99 «Гвардейский МК», «Свиной» (+30 ₽).
Говядина тушеная, высший сорт, 325−338 г.
319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.).
289,90 «Сохраним традиции» (цена не изм.).
209,99 «Домашний».
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг.
39,99 «Зернофф» (цена не изм.).
53,90 «Селяночка» (-16 ₽).
59,99 «Селяночка» (-5 ₽).
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
134,99 (-5 ₽).
109,90 (−40 ₽).
134,99 (цена из приложения).
Рис.
59,99 (цена не изм.).
82,90 (цена не изм.).
139,99.
Гречка.
49,99 (цена не изм.).
43,20 (цена не изм.).
42,99 (цена не изм.).
Макароны, 450 г.
89,99 «Макфа» (цена не изм.).
79,90 «Макфа» (по акции, +10 ₽).
64,99 «Макфа» (по акции, цена не изм.).
Масло сливочное, 72,5%, 180 г.
229,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (по акции, −30 ₽).
229,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(по акции, −30 ₽).
259,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.).
Масло подсолнечное, 1 л.
149,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.).
139,90 «Олейна» (по акции, цена не изм.).
159,99 «Олейна» (+15 ₽).
Сахар, 1 кг.
79,99 (+5 ₽).
76,90 (цена не изм.).
69,99 (цена не изм.).
Овощи и фрукты.
Картофель, 1 кг.
48,99 (цена не изм.).
48,50 (-1,2 ₽).
48,99 (+2 ₽).
Лук репчатый, 1 кг.
79,99 (цена не изм.).
99,90 (+20 ₽).
89,99 (-10 ₽).
Капуста белокочанная, 1 кг.
59,99 (цена не изм.).
68,50 (+11,8 ₽).
59,99 (+4 ₽).
Морковь, 1 кг.
59,99 (цена не изм.).
68,50 (-0,4 ₽).
59,99 (по акции, −6 ₽).
Огурцы, 1 кг.
99,99 (по акции, −140 ₽).
119,90 (-130 ₽).
179,99 (-70 ₽).
Помидоры, 1 кг.
199,99 (по акции, −50 ₽).
299,90 (-19,1 ₽).
299,99 (+40 ₽).
Лимоны, 1 кг.
229,99 (по акции, +30 ₽).
219,90 (по акции, +20 ₽).
229,99 (цена не изм.).
Апельсины, 1 кг.
99,99 (по акции, цена не изм.).
99,90 (-30 ₽).
98,99 (+2 ₽).
Яблоки, 1 кг.
139,99 «Голден» (по акции, цена не изм.).
139,90 «Голден» (по акции, +10 ₽).
139,99 «Голден» (-40 ₽).
Бананы, 1 кг.
159,99 (цена не изм.).
119,90 (по акции, −40 ₽).
159,99 (цена не изм.).
Общая стоимость корзины.
3531,74.
3525,90.
3661,94.
В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 3 мая 2026 года.
В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Дадаева, 63.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.
***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62.
Текст и фото: «Новый Калининград».