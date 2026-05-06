Власти в Башкирии забрали у сельчан 13 коров

В селе Аскарово Абзелиловского района Башкирии местные власти забрали с улиц 13 коров, которые бродили без присмотра. Об этом сообщил глава сельского поселения Тимур Киреев.
Хозяевам животных вернули только после обязательного биркования. Теперь всех вызывают на административную комиссию.
«Расслабляться не стоит — рейды будут проходить регулярно, в селе работают объездчики, и безнадзорный скот не остаётся без внимания», — предупредил глава сельского поселения.
Киреев предложил сельчанам отдавать коров в общее стадо, использовать электропастухи (переносные изгороди). Или же пасти скот по очереди, не нанимая пастуха.