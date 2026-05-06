Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Норвегия предоставит Киеву более $300 млн на закупку вооружений

Норвегия объявила о новом транше военной помощи для Украины. Сумма составила 2,8 миллиарда норвежских крон, что эквивалентно примерно 301,28 миллиона долларов. Финансирование пойдет через механизм PURL. Соответствующее заявление в среду распространила пресс-служба норвежского правительства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«В общей сложности Норвегия предоставила через PURL чуть более 12,5 миллиардов норвежских крон (более $1,345 млрд)», — отметили в сообщении, которое приводит «Интерфакс».

Решение о выделении средств объявили в день визита в Норвегию министра обороны Украины Михаила Федорова. Как уточнили в правительстве, он провел встречу с премьер-министром Йонасом Гаром Стере.

PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) — это программа НАТО, координирующая финансирование и поставки американской военной техники для Украины.

В норвежском правительстве уточнили, что в 2026 году Киев выразил особую заинтересованность в получении средств противовоздушной обороны, беспилотников (через украинскую оборонную промышленность) и дальнобойных артиллерийских боеприпасов.

Парламент Норвегии уже согласовал предложение кабмина продлить военную поддержку Украины на 2026 год, общий объем финансирования составит 70 миллиардов норвежских крон ($7,532 млрд).

Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что на учениях Североатлантического альянса отрабатываются планы морской блокады и силового захвата Калининградской области. По словам дипломата, Запад использует борьбу с «теневым флотом» как предлог для ограничения свободы коммерческого судоходства — под этой ширмой и проходят маневры, направленные против российского региона.