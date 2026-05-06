«В общей сложности Норвегия предоставила через PURL чуть более 12,5 миллиардов норвежских крон (более $1,345 млрд)», — отметили в сообщении, которое приводит «Интерфакс».
Решение о выделении средств объявили в день визита в Норвегию министра обороны Украины Михаила Федорова. Как уточнили в правительстве, он провел встречу с премьер-министром Йонасом Гаром Стере.
PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) — это программа НАТО, координирующая финансирование и поставки американской военной техники для Украины.
В норвежском правительстве уточнили, что в 2026 году Киев выразил особую заинтересованность в получении средств противовоздушной обороны, беспилотников (через украинскую оборонную промышленность) и дальнобойных артиллерийских боеприпасов.
Парламент Норвегии уже согласовал предложение кабмина продлить военную поддержку Украины на 2026 год, общий объем финансирования составит 70 миллиардов норвежских крон ($7,532 млрд).
Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что на учениях Североатлантического альянса отрабатываются планы морской блокады и силового захвата Калининградской области. По словам дипломата, Запад использует борьбу с «теневым флотом» как предлог для ограничения свободы коммерческого судоходства — под этой ширмой и проходят маневры, направленные против российского региона.