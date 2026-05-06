Норвегия предоставит Киеву более $300 млн на закупку вооружений

Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что на учениях Североатлантического альянса отрабатываются планы морской блокады и силового захвата Калининградской области. По словам дипломата, Запад использует борьбу с «теневым флотом» как предлог для ограничения свободы коммерческого судоходства — под этой ширмой и проходят маневры, направленные против российского региона.