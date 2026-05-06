Один вместо восьми: в Казахстане объединят платежи из фонда оплаты труда

«Сегодня работодатели осуществляют шесть видов социальных и пенсионных платежей, а также отдельно перечисляют индивидуальный подоходный и социальный налоги. В результате формируется восемь различных платежных поручений», — рассказал он.
Миннацэкономики вместе с Минтруда проработало вопрос перехода к единому платежу, то есть одному платежному поручению вместо восьми.
«Платеж будет проходить через банки второго уровня и информационные системы Минтруда, после чего автоматически распределяться между ЕНПФ, ГФСС, Фондом медицинского страхования и КГД», — говорится в сообщении.
Инициативу, добавил Амрин, предлагается сначала реализовать в пилотном режиме, что позволит отработать механизм, протестировать взаимодействие всех систем и при необходимости внести точечные корректировки.
Это позволит сократить бюрократическую нагрузку, снизить объем ручной работы и уменьшить банковские комиссии.
«Общая нагрузка на фонд оплаты труда не изменится. При этом фактическая нагрузка непосредственно на работодателя составляет не 41%, как часто воспринимается в информационном поле, а 17,5%, поскольку часть платежей относится к обязательствам самого работника и учитывается работодателем как вычеты», — уточнили в правительстве.
По словам Амрина, в 1990-е годы совокупная нагрузка на фонд оплаты труда доходила до 60−70%, однако в последующие годы она последовательно снижалась в рамках проводимой политики по стимулированию занятости и поддержке бизнеса.
Казахстан, добавил он, находится ниже среднего показателя нагрузки на фонд оплаты труда: 32,7% (средний показатель по странам ОЭСР — 35,1%).