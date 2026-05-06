Глеб Никитин защитил жителей Кстова от роста тарифов ОСАГО

Власти добились сохранения цен после объединения с Нижним Новгородом.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил с Банком России ситуацию с ростом стоимости ОСАГО для жителей Кстовского района после его вхождения в состав Нижнего Новгорода. Власти и регулятор пришли к договоренности: при расчете полисов страховщики будут учитывать прежний уровень рисков и не повышать тарифы автоматически. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

После объединения Кстовского округа с областным центром для местных автомобилистов начал действовать городской коэффициент — 1,56 вместо прежних 1,16 и 1 для сельских территорий. Это вызвало волну обращений жителей в органы власти и профильные ведомства.

В региональном Минфине подчеркнули, что фактические условия эксплуатации автомобилей не изменились, а значит, оснований для роста тарифов нет. Глеб Никитин поддержал эту позицию и взял ситуацию под личный контроль.

В итоге стороны договорились: страховщики смогут варьировать базовую ставку в рамках установленного коридора, ориентируясь на реальные риски, а не формальный статус территории.