Глеб Никитин защитил жителей Кстова от роста тарифов ОСАГО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил с Банком России ситуацию с ростом стоимости ОСАГО для жителей Кстовского района после его вхождения в состав Нижнего Новгорода. Власти и регулятор пришли к договоренности: при расчете полисов страховщики будут учитывать прежний уровень рисков и не повышать тарифы автоматически. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.