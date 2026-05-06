В центре Волгограда перекроют движение и парковки с 7 по 9 мая

Волгоградцев и гостей города предупреждают об изменениях в дорожном движении, связанных с репетицией парада и проведением акции «Свет Великой Победы». В ночь на 7 мая и на 9 мая на двух временных отрезках — с 20:00 6 мая до 12:00 7 мая и с 20:00 8 мая до 12:00 9 мая — улица Мира от Краснознаменской до Комсомольской будет полностью закрыта для автомобилей. В эти часы автобусные маршруты № 6, 21, 88 и 89э последуют в обход: они направятся к железнодорожному вокзалу через улицы Порт-Саида и Коммунистическую.