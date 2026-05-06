В центре Волгограда перекроют движение и парковки с 7 по 9 мая

Улица Мира на участке от Краснознаменской до Комсомольской станет пешеходной с вечера 6 мая до полудня 7 мая, а затем с вечера 8 мая до полудня 9 мая.

Администрация Волгограда вводит временные ограничения движения транспорта в Центральном районе из‑за подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь 81-й годовщины Победы. Улица Мира на ключевом отрезке превратится в пешеходную зону, у Мамаева кургана и Волгоградского телецентра запретят остановку и стоянку автомобилей, а несколько автобусных маршрутов изменят трассы следования.

Волгоградцев и гостей города предупреждают об изменениях в дорожном движении, связанных с репетицией парада и проведением акции «Свет Великой Победы». В ночь на 7 мая и на 9 мая на двух временных отрезках — с 20:00 6 мая до 12:00 7 мая и с 20:00 8 мая до 12:00 9 мая — улица Мира от Краснознаменской до Комсомольской будет полностью закрыта для автомобилей. В эти часы автобусные маршруты № 6, 21, 88 и 89э последуют в обход: они направятся к железнодорожному вокзалу через улицы Порт-Саида и Коммунистическую.

Кроме того, с утра 7 мая и до полуночи 9 мая вводится запрет на остановку и стоянку на дороге от улицы Рокоссовского до Волгоградского телецентра. А с 7:00 7 мая до 1:00 10 мая нельзя будет парковаться в кармане у входной площади Мамаева кургана на проспекте Ленина.

Все меры направлены на безопасность участников торжеств и удобство зрителей. Чиновники просят планировать поездки заранее и выбирать альтернативные маршруты.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о других ограничениях для пешеходов на праздновании Дня победы.