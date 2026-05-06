Для жителей Кстовского района сохранят прежние тарифы ОСАГО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин инициировал решение вопроса о завышенных коэффициентах ОСАГО для жителей Кстовского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. После вхождения округа в состав Нижнего Новгорода страховой тариф для местных автомобилистов автоматически вырос с 1,16 до 1,56.
Региональное министерство финансов и жители направили обращения в Банк России, указав на несправедливость изменений. По мнению властей, фактические условия эксплуатации транспорта и риски на дорогах Кстовского района не поменялись, несмотря на смену административного статуса территории. Проблема была взята губернатором под личный контроль на апрельском Регсовете в Арзамасе.
В результате переговоров с Волго-Вятским управлением Банка России была достигнута договорённость о корректировке ставок. Страховщики будут учитывать сохранение фактического уровня риска для кстовчан и применять пониженные значения базового тарифа. Это позволит вернуть стоимость полисов к уровню, который действовал до объединения муниципалитетов.
