FT: Европе потребуется десятилетие для создания альтернативы американским ракетам Tomahawk

Решение администрации Дональда Трампа не развертывать дальнобойные ракеты в Германии наносит серьезный удар по надеждам европейцев повысить свою обороноспособность и нанести «дальнобойные высокоточные удары» по России, пишет британская газета Financial Times.

План по размещению батальона, оснащенного крылатыми ракетами Tomahawk и гиперзвуковым оружием Dark Eagle, вынашивался еще при президентстве Джо Байдена. В случае его реализации Европа смогла бы наносить точные удары (DPS) на расстоянии от 1000 до 3000 километров и поражать цели на территории противника, говорится в статье.

Однако отказ администрации Трампа от дислокации крылатых ракет Tomahawk в ФРГ ставит крест на этих планах, отмечает британская газета.

У самой Европы нет аналогичных ракет, которые, как пишет FT, она на разрабатывала, боясь нарушить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По мнению издания, для разработки собственных дальнобойных систем у Европы уйдет не меньше десяти лет.

Газета отмечает, что на вооружении Германии и Испании есть крылатые ракеты Taurus с дальностью полета около 500 километров, а Франция и Британия совместно разработали крылатые ракеты Scalp/Storm Shadow с аналогичной дальностью. Однако их запасы невелики, к тому же это ракеты наземного базирования.

А это, как говорится в статье, ставит перед НАТО труднодостижимую задачу — обеспечить полное превосходство в воздухе над Россией. Без помощи США эта задача становится и вовсе невыполнимой.

У европейских стран также есть более дальнобойные ракеты: у Британии — ракеты Tomahawk подводного базирования, способные поражать цели на расстоянии около 1600 километров, а у Франция — корабельные ракеты Missile de Croisière Naval (MdCN) с радиусом действия до 1400 километров.

Кроме того, у этих стран есть баллистические ракеты большой дальности в рамках ядерных сил сдерживания, но их неядерных аналогов у Парижа и Лондона нет. А это, согласно FT, ставит их перед выбором: «все или ничего» при выборе ответных мер в случае нападения.

С 2024 года Германия, Франция, Польша и Италия в рамках программы Elsa начали совместно разрабатывать европейские ракеты большой дальности. Позже к ним присоединились Британия и Швеция.

Хотя участники программы занимаются созданием разных систем, в том числе как минимум двух ракет с потенциальной дальностью полета более 2000 километров, большинство проектов находятся на ранних этапах и будут готовы не раньше середины следующего десятилетия.

Но, согласно FT, Европа может прибегнуть к временным решениям. Например, перепроектировать французскую корабельную ракету MdCN в воздушную или наземную версию с дальностью полета больше 2000 километров. В Германии также не исключают применение «украинского ноу-хау». Речь идет об использовании украинских крылатых ракет «Фламинго», дальность которых, по сведениям FT, превышает 3000 километров.

В Европе считают, что на фоне отказа Вашингтона от размещения Tomahawk в ФРГ следует оперативно закупать «все, что только удастся достать», даже если речь идет о «неидеальных вариантах».

«В конце концов, если ты нищий, тебе не приходится выбирать», — объяснил такую позицию старший научный сотрудник Норвежского университета обороны Фабиан Хоффман.

