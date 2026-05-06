Форум недвижимости «Движение» — 2026

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2026 году форум недвижимости «Движение» пройдет с 16 по 19 июня на курорте «Роза Хутор».
Событие продлится четыре дня и вновь объединит тысячи профессионалов отрасли. Слоган форума в этом году — «Здесь и сейчас». Команда «Движения» предлагает разобраться, что происходит на рынке девелопмента здесь и сейчас — проанализировать актуальные цифры и показатели, определив, куда идет отрасль.
Новое на форуме.
Все выступления будут проходить проверку на соответствие принципу «один доклад — одна идея». Каждый эксперт будет отвечать со сцены на вопрос: «Что вы предлагаете делать участникам рынка прямо здесь и сейчас?». Хронометраж выступлений уменьшится. Если в прошлом году на «Движении» работало 16 секций, то в этот раз организаторы сократят количество залов, определив только самые важные темы, в числе которых — аналитика, рыночные стратегии, продажи, макроэкономика, социология и демография.
Акценты деловой программы.
На форуме впервые будет масштабно представлен сегмент коммерческой недвижимости, состоящий из нескольких блоков, всесторонне охватывающих все тренды и темы, обсуждаемые сейчас профессиональным сообществом. 16 июня пройдет «Движение. День CRE» — программа, созданная в сотрудничестве с Издательским домом CRE, которая будет затрагивать ключевые вопросы развития коммерческого сегмента недвижимости. 17−19 июня на форуме будет работать секция «Ритейл, торговые центры и недвижимость для бизнеса».
Спикеры.
В числе хедлайнеров и спикеров форума 2026 года — основатель группы компаний Novikov Group Аркадий Новиков, основатель Askona Life Group и проекта «Доброград» Владимир Седов, операционный директор ПАО «ПИК СЗ» Иван Поландов, экономист и профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, актер театра и кино, худ. руководитель «Демчог. Театр» Вадим Демчог, коуч и бизнес-тренер Нина Зверева, психолог и бизнес-тренер Татьяна Мужицкая, международный инвестор и бизнес-ангел Оскар Хартманн и другие.
Риелторский кластер.
Риелторский кластер объединит порядка 1500 лучших агентов по недвижимости со всей страны, программа для них будет проходить с 16 по 18 июня. Основной площадкой кластера станет Ледовая арена Розы Хутор, где помимо сцены будет работать выставочная зона со стендами партнеров. 17 и 18 июня в конференц-зале отеля Эрбелия пройдут питч-сессии с презентациями проектов и мастер-классы от девелоперов. Участники обсудят, как грамотно продавать и зарабатывать в новых условиях рынка, разберут инструменты, которые усиливают продажи.
Инвестиционная гостиная.
В инвестиционной гостиной инвесторы и заинтересованные девелоперы, владельцы земельных участков, заводов, проектов, объектов строительства смогут познакомиться и обсудить потенциальное партнерство. Каждому участнику будет предоставлена возможность провести презентацию своего инвестпроекта длительностью 5−7 минут, рассказав о его характеристиках и возможностях. Событие пройдет в закрытом формате.
Бизнес на форуме.
В этом году форум недвижимости «Движение» впервые смогут посетить не только девелоперы и отраслевые компании, но и представители других бизнесов, которым интересна строительная отрасль. В финальный день форума, 19 июня, для предпринимателей пройдет конференция «Нефорбсы» от партнера события — Forbes.
ЭКСПО.
В ЭКСПО этого года участниками станут более полусотни брендов: компании-производители строительных и отделочных материалов, МАФов и инженерных систем, банки, IT-компании и застройщики. ЭКСПО ежегодно помогает девелоперам находить проверенных подрядчиков для своих проектов.
Вечерняя программа.
«Движение» остается праздничным шоу с участием звезд в вечерней развлекательной программе: перед гостями форума выступят группа Ленинград, Ваня Дмитриенко, Лолита, КняZz, Отпетые мошенники.
