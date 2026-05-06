Губернатор Кондратьев оценил новые и возрожденные бальнеоздравницы Сочи

Санаторий «Волна», построенный в середине XX века и ранее известный как «хостинский Петергоф», после консервации с 2012 года был восстановлен инвестором более чем за 14,5 миллиардов рублей. Проект сохраняет исторический облик, включая парковый ансамбль, каскадную лестницу, летний кинотеатр и фонтаны. Наряду с реставрацией старых корпусов, возведен новый четырехзвездочный корпус, открытие которого запланировано на осень. Общий номерной фонд составит 286 номеров, а инфраструктура будет включать рестораны, медицинские и СПА-центры, а также круглогодичные бассейны.