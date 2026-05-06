Вода пропала в более чем 250 домах Воронежа вечером 6 мая

Причиной стала коммунальная авария на улице Антонова-Овсеенко.

Источник: АиФ Воронеж

Часть жителей Коминтерновского района осталась без воды вечером среды, 6 мая. Об её вынужденном отключении сообщили в «РВК-Воронеж».

Причиной приостановки подачи ресурса стала коммунальная авария. Специалисты зафиксировали утечку на водоводе, расположенном на улице Антонова-Овсеенко. Воду отключили, чтобы остановить подтопление проезжей части.

Аварийная бригада уже выехала на место с целью выявить точное место и характер повреждения. После обследования и согласования земельных работ она сразу приступит к ремонту.

На данный момент воды нет в более чем 250 домах Коминтерновского района. С полным списком адресов, попавших под отключение холодного водоснабжения, можно ознакомиться в нашем материале по ссылке.