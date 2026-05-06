Мосбиржа зафиксировала техдефолт «Самолета» по трем выпускам облигаций

Девелопер «Самолет» задержал выплаты (технический дефолт) по трем выпускам облигаций («Самолет 01», «СамолетP20» и «СамолетP19»), следует из данных Мосбиржи. Платежи по 17,47 ₽, 17,26 ₽ и 64,82 ₽ на бумагу должны были пройти 4 мая, но средства в депозитарий поступили только 5 мая. В депозитарии получение купонов зафиксировали с пометкой «не исполнена эмитентом в срок».

«Самолет» объяснил задержку с выплат техническими причинами. «По техническим причинам на счет НРД деньги зачислены были в 1:05 и 1:34, в ночь на 5 мая 2026 года. По установленной процедуре НРД зафиксирует реестр на следующий рабочий день после зачисления средств», — сообщили в компании. Девелопер пообещал будущие платежи выполнить в срок, ближайший — 7 мая.

У «Самолета» в обращении 14 выпусков биржевых и один выпуск корпоративных облигаций на общую сумму в 99,9 млрд руб. Из-за сообщений о техдефолте по большинству выпусков наблюдались кратковременные просадки. Больше всего просели облигации «СамолетP16» с погашением в апреле 2028 года. 5 мая бумага подешевела до 891,7 ₽ — потеряла 16% к цене закрытия предыдущего дня. 6 мая она отыграла падение — до 1051,2 ₽