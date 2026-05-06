Мосбиржа зафиксировала техдефолт «Самолета» по трем выпускам облигаций

У «Самолета» в обращении 14 выпусков биржевых и один выпуск корпоративных облигаций на общую сумму в 99,9 млрд руб. Из-за сообщений о техдефолте по большинству выпусков наблюдались кратковременные просадки. Больше всего просели облигации «СамолетP16» с погашением в апреле 2028 года. 5 мая бумага подешевела до 891,7 ₽ — потеряла 16% к цене закрытия предыдущего дня. 6 мая она отыграла падение — до 1051,2 ₽