В России зафиксирована недельная дефляция впервые с 2025 года

В России впервые с августа 2025 года была зафиксирована недельная дефляция. Об этом свидетельствуют данные, приведенные на официальном сайте Росстата.
«За период с 28 апреля по 4 мая 2026 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,98%, с начала месяца — 99,99%, с начала года — 103,19%», — говорится в сообщении.
Таким образом, цена на потребительские товары в России за неделю снизились на 0,02%. При этом с начала года в стране все еще наблюдается повышение цен — рост составил 3,19%.
Ранее KP.RU сообщал, что в Центральном банке РФ прокомментировали возврат инфляции к уровню в 4%. Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, возврат к этому показателю может произойти гораздо быстрее, чем возврат человечества на Луну.