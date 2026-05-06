В России зафиксирована недельная дефляция впервые с 2025 года

В России с 28 апреля по 4 мая зафиксирована дефляция в 0,02%

Источник: Комсомольская правда

В России впервые с августа 2025 года была зафиксирована недельная дефляция. Об этом свидетельствуют данные, приведенные на официальном сайте Росстата.

«За период с 28 апреля по 4 мая 2026 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,98%, с начала месяца — 99,99%, с начала года — 103,19%», — говорится в сообщении.

Таким образом, цена на потребительские товары в России за неделю снизились на 0,02%. При этом с начала года в стране все еще наблюдается повышение цен — рост составил 3,19%.

Ранее KP.RU сообщал, что в Центральном банке РФ прокомментировали возврат инфляции к уровню в 4%. Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, возврат к этому показателю может произойти гораздо быстрее, чем возврат человечества на Луну.

Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
