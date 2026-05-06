ФАС зафиксировала падение цен на помидоры, творог и картофель в регионах

Региональные власти заключают соглашения о стабилизации цен с хозяйствующими субъектами в регионах. По данным ФАС на октябрь 2025 года, соглашения заключены более чем с 13 тыс. организациями, 292 производителями и 161 аптечной сетью. Действие механизма продлено до конца 2029 года.