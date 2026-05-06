«Белавиа» собирается возобновить рейсы в ОАЭ

Белорусский авиаперевозчик отменил рейсы из белорусской столицы в Дубай из-за эскалации на Ближнем Востоке.

МИНСК, 6 мая — Sputnik. «Белавиа» планирует восстановить сообщение между Минском и Дубаем с 22 мая, сообщили в пресс-службе компании.

Самолеты начнут летать при условии, что удастся обеспечить условия для безопасного выполнения полетов. Планируется, что поначалу самолеты «Боинг 737» с «васильком» будут летать дважды в неделю (вторник и пятница).

Отмена рейсов.

«Белавиа» 9 марта приостановила регулярные рейсы в ОАЭ. Причиной стала эскалация на Ближнем Востоке после ударов, которые Израиль и США нанесли по территории Ирана.

Авиаперевозчик организовал вывозные рейсы из Дубая в белорусскую столицу. Первый из них состоялся 3 марта. Всего было выполнено восемь таких рейсов, которыми в Минск доставили 1865 пассажиров.

Белорусский авиаперевозчик первый раз приостановил регулярные рейсы по 28 марта, потом неоднократно продлял ограничения.

Пассажиры, которые купили билеты на отмененные рейсы в ОАЭ, могли оформить возврат денег.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
