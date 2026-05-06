Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ меняет правила ОСАГО

При отказе от полиса ОСАГО до начала действия договора потребители смогут рассчитывать на возврат средств, следует из проекта указания ЦБ, опубликованного 6 мая.

При отказе от полиса ОСАГО до начала действия договора потребители смогут рассчитывать на возврат средств, следует из проекта указания ЦБ, опубликованного 6 мая.

Вместе с тем объем средств будет меньше, чем при первоначальной оплате, поскольку из премии будут вычитаться расходы страховщика на ведение дела и отчисления в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат, которые совокупно составляют 22%.

Сейчас при досрочном прекращении действия договора ОСАГО в случае отказа страхователя от договора страховая премия по договору не возвращается, даже если само страхование еще не действует, следует из документа.

По словам старшего партнера адвокатского бюро «Бельский и партнеры» Дмитрия Шнайдмана, проект указания в части допустимости возврата части страховой премии по договору ОСАГО при условии, что страхование еще не действует, безусловно, позитивен для потребителя. Важно, что в том случае, если отказ от договора ОСАГО произошел до момента начала его действия, удержание страховщиком в свою пользу всей страховой премии по такому договору представляется неправомерным как с правовой, так и с экономической точки зрения, обращает внимание эксперт.

Кроме того, проект указания предусматривает возможность оформить полис ОСАГО пережившему супругу участника СВО. Для этого будет необходимо предъявить либо свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, либо свидетельство о праве пережившего супруга на временное пользование транспортным средством погибшего супруга.