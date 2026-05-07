Национальные банки СНГ обсудили угрозы для финансовой системы

Казахстанская делегация и Центральный банк Армении обсудили будущее финансовой системы
Казахстанскую делегацию возглавил заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов, а сопредседателем встречи выступил заместитель председателя Центрального банка Армении Армен Нурбекян.
Почему эта встреча важна
Последние годы мировая финансовая система переживает серьёзные изменения. Высокая инфляция, геополитическая нестабильность, санкционные ограничения, развитие цифровых валют и крипторынка заставляют регуляторов искать новые механизмы защиты экономики. На таких встречах обсуждаются решения, которые позже напрямую влияют на кредиты, курс валют, цифровые активы и устойчивость банковской системы.
Основные темы обсуждения
На заседании в Астане участники обсуждали несколько ключевых направлений:
банковское регулирование;
выявление финансовых рисков;
защиту устойчивости финансовой системы;
обмен опытом между странами СНГ;
регулирование криптоактивов и стейблкоинов.
Особое внимание привлекла тема цифровых активов. Ещё несколько лет назад криптовалюты воспринимались как эксперимент, но сегодня государства всё активнее пытаются встроить этот рынок в официальную финансовую систему.
Казахстан делает ставку на реформы
Казахстанская сторона представила изменения в банковском законодательстве и рассказала о проводимых реформах в финансовом секторе. Власти делают ставку на модернизацию банковской системы и развитие цифровой экономики, одновременно усиливая контроль над финансовым рынком и сохраняя привлекательность для инвесторов и финтех-компаний.
Отдельный интерес вызвал опыт Казахстана в сфере регулирования цифровых активов. Благодаря майнингу и развитию Международного финансового центра «Астана», Казахстан уже несколько лет остаётся одним из центров криптоиндустрии региона.
Что обсуждали по криптовалютам
Одной из самых обсуждаемых тем стали стейблкоины — цифровые активы, стоимость которых привязана к обычным валютам, чаще всего к доллару. Во многих странах регуляторы опасаются, что массовое распространение таких инструментов может создать риски для банковской системы и изменить работу финансового сектора. Поэтому центральные банки пытаются выработать единые подходы к контролю рынка криптовалют, защите пользователей, предотвращению отмывания денег и стимулированию развития технологий.
Финансовая стабильность становится главным приоритетом
Эксперты отмечают, что такие встречи становятся особенно важными на фоне нестабильной мировой экономики. Центральные банки стараются заранее реагировать на потенциальные кризисы и обмениваться опытом, чтобы избежать повторения крупных финансовых потрясений. Для Казахстана участие в таких обсуждениях — это возможность влиять на формирование новых правил финансового рынка в регионе.
Астана в последние годы всё чаще становится площадкой для международных экономических и финансовых дискуссий, а тема цифровых активов постепенно превращается из экспериментальной в один из ключевых вопросов будущей экономики.