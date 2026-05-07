В Казахстане меняют правила для фермеров

Мажилис Парламента одобрил в первом чтении проект Закона «Об охране почв»
Почему вопрос почвы стал настолько важным?
Казахстан — одна из крупнейших аграрных стран региона. Но последние годы специалисты все чаще говорят о деградации земель. Почвы страдают из-за: неправильной обработки, засух, чрезмерного использования химикатов, эрозии, засоления и истощения после многолетнего выращивания одних и тех же культур.
По данным экспертов, плодородие земли в некоторых регионах постепенно снижается. Это напрямую влияет на урожайность, цены на продукты и устойчивость сельского хозяйства. Именно поэтому власти решили создать отдельный закон, который будет регулировать охрану почвы.
Что изменится для фермеров?
Законопроект предполагает внедрение обязательных почвозащитных технологий. Речь идет о таких мерах, как:
минимальная обработка земли;
нулевая вспашка;
мульчирование;
снегозадержание;
научно обоснованный севооборот;
правильное внесение удобрений.
Эти методы помогают удерживать влагу и предотвращают разрушение плодородного слоя. Кроме того, могут появиться ограничения на выращивание некоторых культур в зависимости от состояния почвы.
Какие угрозы хотят остановить?
Отдельный блок закона посвящен борьбе с деградацией земель. Документ предусматривает защиту почв от:
подтопления;
заболачивания;
вторичного засоления;
пересыхания;
уплотнения;
истощения.
Особое внимание уделяется восстановлению уже поврежденных земель. Для этого планируют использовать данные почвенных и агрохимических исследований.
Искусственный интеллект будет следить за состоянием земли
Одна из самых современных частей законопроекта — внедрение цифрового мониторинга. В Казахстане хотят использовать:
спутниковые данные;
дистанционное зондирование Земли;
прогнозные модели деградации;
технологии искусственного интеллекта.
С их помощью специалисты смогут быстрее выявлять проблемные участки и прогнозировать ухудшение состояния почвы. Фактически речь идет о создании цифровой карты здоровья казахстанских земель.
Что это даст стране?
Эксперты считают, что принятие закона может стать важным шагом для всего агропромышленного комплекса. Если меры заработают эффективно, Казахстан сможет:
дольше сохранять плодородие земель;
повысить устойчивость сельского хозяйства;
сократить деградацию почв;
улучшить качество урожая.
В условиях изменения климата и роста мировых цен на продовольствие вопрос сохранения плодородной земли становится уже не просто экологической темой, а вопросом продовольственной безопасности страны.