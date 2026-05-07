Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане меняют правила для фермеров

В Казахстане впервые за долгое время решили серьезно заняться вопросом, о котором обычно вспоминают только аграрии и ученые, — состоянием почвы.

Источник: DKNews.kz

Мажилис Парламента одобрил в первом чтении проект Закона «Об охране почв»

Почему вопрос почвы стал настолько важным?

Казахстан — одна из крупнейших аграрных стран региона. Но последние годы специалисты все чаще говорят о деградации земель. Почвы страдают из-за: неправильной обработки, засух, чрезмерного использования химикатов, эрозии, засоления и истощения после многолетнего выращивания одних и тех же культур.

По данным экспертов, плодородие земли в некоторых регионах постепенно снижается. Это напрямую влияет на урожайность, цены на продукты и устойчивость сельского хозяйства. Именно поэтому власти решили создать отдельный закон, который будет регулировать охрану почвы.

—-

Что изменится для фермеров?

Законопроект предполагает внедрение обязательных почвозащитных технологий. Речь идет о таких мерах, как:

  • минимальная обработка земли;

  • нулевая вспашка;

  • мульчирование;

  • снегозадержание;

  • научно обоснованный севооборот;

  • правильное внесение удобрений.

Эти методы помогают удерживать влагу и предотвращают разрушение плодородного слоя. Кроме того, могут появиться ограничения на выращивание некоторых культур в зависимости от состояния почвы.

—-

Какие угрозы хотят остановить?

Отдельный блок закона посвящен борьбе с деградацией земель. Документ предусматривает защиту почв от:

  • подтопления;

  • заболачивания;

  • вторичного засоления;

  • пересыхания;

  • уплотнения;

  • истощения.

Особое внимание уделяется восстановлению уже поврежденных земель. Для этого планируют использовать данные почвенных и агрохимических исследований.

—-

Искусственный интеллект будет следить за состоянием земли

Одна из самых современных частей законопроекта — внедрение цифрового мониторинга. В Казахстане хотят использовать:

  • спутниковые данные;

  • дистанционное зондирование Земли;

  • прогнозные модели деградации;

  • технологии искусственного интеллекта.

С их помощью специалисты смогут быстрее выявлять проблемные участки и прогнозировать ухудшение состояния почвы. Фактически речь идет о создании цифровой карты здоровья казахстанских земель.

—-

Что это даст стране?

Эксперты считают, что принятие закона может стать важным шагом для всего агропромышленного комплекса. Если меры заработают эффективно, Казахстан сможет:

  • дольше сохранять плодородие земель;

  • повысить устойчивость сельского хозяйства;

  • сократить деградацию почв;

  • улучшить качество урожая.

В условиях изменения климата и роста мировых цен на продовольствие вопрос сохранения плодородной земли становится уже не просто экологической темой, а вопросом продовольственной безопасности страны.