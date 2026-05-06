Долг за сотовую связь может отразиться на кредитной истории

Долг перед оператором сотовой связи может повлиять на кредитный рейтинг. Оказывается, он приравнивается к обычному денежному обязательству и не исчезает, даже если человек перестал пользоваться номером.
Алексей Двилянский, кандидат технических наук и доцент кафедры геоинформационных систем РТУ объяснил, что договор с оператором продолжает действовать, особенно если по тарифу предусмотрена абонентская плата или автоматические списания.
При длительной неоплате связь будет заблокирована, но информация о задолженности может попасть в бюро кредитных историй, что в будущем способно помешать получению кредита или ипотеки. А при значительной сумме долга оператор имеет право обратиться в суд.
Так что при уходе в минус рекомендуется сразу пополнить счет, чтобы минимизировать риски, а если перестали пользоваться сим-картой, ее стоит заблокировать. Сделать это можно лично в салоне связи, через личный кабинет на сайте оператора или через сервис «Сим-карты» на портале Госуслуг. Но расторжение возможно только после погашения долга.
Просто выбросить сим-карту и надеяться на исчезновение долга не получится. В такой ситуации закон на стороне оператора: пользователь сам подписывал договор и обязан следить за балансом, даже если не пользовался услугами, но по тарифу шли списания.
— Если вы уверены, что минус возник по ошибке оператора, например из-за сбоя или списания за неоказанные услуги, пишите претензию. Это обязательный досудебный порядок. Если не получится, обращайтесь в суд, — заключил эксперт в беседе с RT.
Тем временем, доля доходов, которые уходят у россиян на погашение ипотеки, за пять лет снизилась с 80% до 60%, подсчитали аналитики отрасли. Но при этом срок, который нужен, чтобы накопить на первый взнос (20% от цены квартиры площадью 65 кв. м), вырос за тот же период с 4,4 года до 7,7 года, пишет aif.ru.
В ЦБ 8 апреля заявили, что регулятор приступил к разработке специального экспериментально-правового режима (ЭПР), который позволит отечественным кредитным организациям проводить первичную идентификацию клиентов и заключать договоры в дистанционном формате, пишет Газета.ru.