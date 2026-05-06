Стартап Маска xAI станет подразделением SpaceX

Илон Макс не пояснил причины подобной реорганизации.

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. ИИ-стартап Илона Маска xAI перестанет существовать в качестве самостоятельной компании и будет преобразован в структурное подразделение SpaceX.

«Как отдельная компания xAI будет расформирована и будет просто SpaceXAI — разработчиком ИИ-продуктов от SpaceX», — написал Маск в X, не пояснив причин подобной реорганизации.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что SpaceX конфиденциально направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США документы, предусматривающие первичное публичное размещение акций, которое может состояться уже в июне. Вслед за ней на фондовый рынок могут выйти OpenAI и Anthropic PBC. До этого SpaceX поглотила xAI, после чего объединенная структура была оценена в $1,25 трлн, в компании, указывало агентство, хотят добиться оценочной стоимости компании в $2 трлн к моменту выхода на фондовой рынок.

